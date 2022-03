Auf und Ab für Tourismus in Südwestfalen

Das vergangene Jahr war für Hotels und Gastrogewerbe in Südwestfalen ein dauerndes Auf und Ab. Insgesamt ist die Zahl der Übernachtungen von rund 5,18 Millionen auf 5,04 Millionen zurückgegangen. Auf der anderen Seite steht ein August 2021, der der beste jemals registrierte Monat für den Tourismus in der Region war.

Die auf den ersten Blick vergleichsweise schlechteren 2021er-Zahlen sind vor allem dem Corona-Lockdown geschuldet: Die Betriebe mussten ausgerechnet in den Wintermonaten geschlossen bleiben. In den Monaten ist die Tourismusregion Südwestfalen eigentlich besonders stark nachgefragt.

Viele Tagesausflügler

Winterberg war bei Tagesausflüglern beliebt

Der Sommertourismus nimmt dagegen in Südwestfalen zunehmend Fahrt auf: An etlichen Tagen waren die Wanderparkplätze schon am Morgen voll belegt, vor angesagten Cafés bildeten sich an manchen Tagen lange Schlangen. Oft blieb es aber beim Tagesausflug.