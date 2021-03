Auch in NRW ist der Weg frei für den späten Start in die Wintersaison. Schon morgen könnten im Skikarrussell Winterberg die Lifte laufen! Teile des Skikarussells gehen an den Start, die Liftbetreiber werden sich im Laufe der Nacht darauf vorbereiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Winterberger Lifte öffnen mit umfassendem Hygienekonzept

Der Start in die späte Wintersaison erfolgt auf Grundlage eines umfassenden Hygienekonzepts. Danach ist die Besucherzahl stark reduziert. Die Besucher müssen vorab ihre Tickets online kaufen und einen Termin buchen. Beim Anstehen und während der Liftfahrt herrscht Abstands- und Maskenpflicht. Die ungewöhnlich vielen und kalten Tage des Winters hatten die Winterberger Liftbetreiber genutzt, um Schnee zu produzieren und vorbereitet zu sein auf eine mögliche Erlaubnis. "DIes ist aus der aktuellen Sicht genau der richtige Weg gewesen," betont Skiliftkarussell-Geschäftsführer Christoph Klante: "So sind wir in der Lage, den Skibetrieb innerhalb von wenigen Stunden hochzufahren."