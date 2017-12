In Winterberg laufen die Lifte an

Derzeit liegen 25 cm Schnee. In der Nacht zu Freitag (08.12.2017) sollen die Temperaturen fallen. Und bis in die Täler wird es Neuschnee geben. Außerdem werden die Liftbetreiber wieder die Schneekanonen anwerfen.

Am Freitag sollen bereits sechs Lifte laufen, am Samstag dann insgesamt bis zu 20 Ski- und Rodel-Lifte. In Neuastenberg soll auch der Snowboardpark eröffnet werden. Die Loipen werden allerdings vorerst nicht gespurt.

Künftig mehr Busse und Bahnen

Bis zu 10.000 Autos werden an den Wochenenden in die Skigebiete drängen, innerhalb weniger Stunden, schätzt Tourismus-Chef Michael Beckmann. Mit besseren Infos für die Autofahrer sowie deutlich mehr Bussen und Zügen wollen Hochsauerlandkreis und Stadt Winterberg künftig die Staus verkürzen. Noch nicht am Wochenende 09./10.12.2017, wohl aber noch in der Saison 2017/18 soll das neue Verkehrskonzept greifen.

Über den WDR-Verkehrsfunk und Social Media werden die Fahrer künftig vor Staus gewarnt und umgeleitet - auch in andere Skigebiete. Die Skibusse werden auch Gäste von den Hotels abholen. Ende 2018 soll zudem ein neues Parkplatzleitsystem funktionieren.