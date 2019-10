Früh im Jahr: Bobbahn in Winterberg wird vereist

Am Startpunkt auf der Winterberger Kappe spritzen die Männer mit Schläuchen Wasser auf den Beton und marschieren Kurve für Kurve ins Tal. Dabei bespritzen sie die gesamte Rennstrecke. 24 Stunden lang sind sie in verschiedenen Teams im Einsatz.

Eis wächst in den Steilkurven dank Kühltechnik

Unterhalb der Zielkurve liegt das Kühlzentrum der Rennstrecke. Hier steuert Bahnchef und Betriebsleiter Stefan Knipschild die Kühlung. Durch ein Rohrsystem wird kühlendes Ammoniak unter die Betonkonstruktion der Bobbahn gepumpt. Dadurch entsteht das Kunsteis. Je nach Temperatur kann Knipschild die Kühlung hoch- oder runterfahren.

Schutzplanen gegen den Regen

Außerdem können bestimmte Steilkurven, in denen sich noch zu wenig Kunsteis gebildet hat, stärker als andere Teile der Rennstrecke gekühlt werden. Weil es in dieser Woche ständig regnet, wird die gesamte Bahn mit schweren Kunststoff-Planen überdacht. So sind Arbeiter und Rennstrecke geschützt.

Rennen auch bei plus zehn Grad

Bald ist die Bahn für Bobfahrer, Rennrodler und Skeletonsportler präpariert. "Wir haben auch schon Rennen bei Temperaturen von über 10 Grad plus durchgeführt" , sagt Bahnchef Stefan Knipschild. Am 14. Oktober sollen die ersten Rennrodler zum Auftakttraining in Winterberg starten.