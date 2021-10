Feuer an Windrad in Neuenkirchen

Laut der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Steinfurt brach das Feuer am Windrad gegen 4:50 Uhr am Morgen aus. Die Rotornabe im Bereich des Maschinenraums stand in Flammen. Der Brand an dem etwa 170 Meter hohen Windrad war zu hoch, um gelöscht zu werden. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und konnte nur das abbrennen kontrollieren. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Brandursache unklar

Der Betriebskopf des Windrades brannte aus, Teile der Verkleidung fielen herunter und die Flügel des Windrades senkten sich ab. Verletzt wurde niemand. Wie der Brand am oberen Ende des Windrades ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Nach Angaben eines Sprechers der Gemeine Neuenkirchen handelt es sich bei dem Windrad um eine ältere Anlage.

Zweiter Vorfall in drei Tagen

Erst am Mittwochabend war bei Haltern am See ein 239 Meter hohes Windrad aus noch ungeklärter Ursache eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Betreiber des Windrades in Haltern gehen von einem Schaden in Höhe von sechs Millionen Euro aus.