Das LWL -Museum für Kunst und Kultur in Münster wird von Freitag (08.11.2019) an eine Ausstellung des britischen Malers William Turner zeigen. Turner gilt als bedeutender Vertreter der Romantik. Am Dienstag (05.11.2019) wurde die Ausstellung der Presse in Münster vorgestellt.

Bilder für viele Millionen Euro

"Turner. Horror and Delight" könnte zum Besuchermagnet werden

Mit "Turner. Horror and Delight" zeigt das Museum rund 80 Bilder des berühmten englischen Malers, die aus der "Tate Britain" in London und anderen europäischen Museen stammen. Da einzelne Gemälde Turners für viele Millionen Euro gehandelt werden, dürfte es eine der hochkarätigsten Ausstellungen sein, die Münster je gesehen hat.

Schönheit und Horror der Natur

" Die Faszination für das Werk Turners ist ungebrochen. Seine Bilder berühren die Menschen, weil sie die Schönheit und Gewalt der Natur so lebensecht wiedergeben ", sagte LWL-Direktor Matthias Löb bei der Vorstellung.

Auch das bekannte Bild "Burial at Sea" wird in Münster zu sehen sein

Laut LWL ist es die erste große Turner-Ausstellung in Nordrhein-Westfalen seit fast 20 Jahren. Demnach umfasst sie die Entwicklung des Künstlers von seinen Anfängen bis zu seinem Spätwerk. Möglich wurde die Ausstellung durch eine Kooperation mit dem Museum "Tate Britain" in London, das dafür 80 Ölgemälde und Aquarelle aus dem Turner-Nachlass zur Verfügung stellt.

Auch Werke von Zeitgenossen Turners