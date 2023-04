Saisonstart bei den Wildpferden in Dülmen

Sorge wegen der nassen Winter

Das nasse dicke Fell der Jährlinge macht der Försterin Sorgen

Was Friederike Rövekamp derzeit Sorge macht, sind die nassen Winter. Die Tiere haben ein Superwinterfell, sie können minus 20 Grad aushalten. Aber sie sind trockene, kalte Winter gewöhnt. Wenn es so viel regnet wie in den vergangenen Monaten, dann ist das nicht gut. Die Tiere können krank werden.

Försterin Rövekamp erklärt das Wildpferde-Leben

Noch weiß die Försterin nicht, wie massiv sich das auswirkt. Die Erfahrungen fehlen, sagt sie. All das erzählt sie ihren Gästen bei den Führungen, in der Saison immer am Wochenende und an Feiertagen. Sie zeigen den Besucherinnen und Besuchern, wie besonders es ist, eine solche Wildpferdebahn im Münsterland zu haben.

