Wildcamping: Die große Freiheit in NRW

Mit dem Wohnmobil oder dem Bulli durch Deutschland fahren und einfach an einem hübschen Fleckchen bleiben, wo es einem gefällt - das ist wohl der Traum vieler Camper. Auch in NRW gibt es Plätze für Wildcamping: zum Beispiel in Dinslaken am Rotbachsee oder in Minden am Pumpwerk unter einer Flussbrücke.

Online-Angebote für die Stellplatz-Suche

Online-Plattformen helfen bei der Suche nach einem legalen Stellplatz. Die Seite "park4night" zeigt zahlreiche, kostenlose Plätze in freier Natur und auf privaten Flächen an. Geheimtipps sind diese Orte oft aber leider nicht mehr und können im schlechtesten Fall bereits überlaufen sein.