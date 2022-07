Waldbauern im Sauerland müssen nicht hinnehmen, dass Wisente ihre Grundstücke betreten und Schäden an den Bäumen anrichten. Das hatte das Oberlandesgericht Hamm im Juli 2021 in einem Berufungsverfahren entschieden. Nun hat der Wisentverein die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zurückgezogen.

Damit wird das Urteil rechtskräftig. Der Verein muss also in Zukunft verhindern, dass die Tiere die Grundstücke zweier Waldbauern in Schmallenberg betreten. Die hatten geklagt, weil die Wisente ihre Bäume schädigen. Wie genau er die Wisente vom Betreten der Waldflächen abhalten kann, will der Verein jetzt prüfen.