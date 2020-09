WDR : Wenn man Sie vorher gefragt hätte. Hätten Sie sich so eine Wiederbelebung zugetraut?

Heike Lohmann

Lohmann: Der letzte Kurs den ich gemacht habe, der ist schon Jahre her. Also ich glaube nicht, dass ich das so hinbekommen hätte, ohne irgendwelche Hilfe. Auch wenn ich kürzlich so einen Kurs gemacht hätte. Es ist was anderes, wenn ich irgendwem Wildfremdes auf der Straße helfen muss oder dem Ehepartner… Das ist ne Nummer.

"Wenn ne Rippe bricht: egal"

WDR : So wie ich Herrn Borsberg kennengelernt habe, strahlt er eine große Ruhe aus. Können Sie beschreiben, wie Ihnen das geholfen hat?

Lohmann: Er hat mir in einem ganz ruhigen Ton erklärt, was ich zu machen hatte. Und ich habe nur das gemacht, was er gesagt hat. Ich habe einfach nur funktioniert, mehr war das nicht.

WDR : Wir haben heute auch die Frequenz aufgenommen, die einem vorgespielt wird. Ich kann mir vorstellen wie anstrengend das ist, das fünf Minuten lang zu machen.

Leitstellendisponent Jörg Borsberg

Lohmann: Er sagte am anderen Ende ' drücken sie und wenn ne Rippe bricht – egal .' Aber Gott sei Dank hab ich sie wieder, alles ist gut. So was möchte ich nicht nochmal erleben. Ich kann anderen Leuten nur sagen: Die Leute am anderen Ende des Telefons, sie funktionieren. Das schlimmste wäre gewesen nichts zu machen und nur auf den Notarzt zu warten. Das wäre nicht gut gegangen.

Das Interview führte Claudia Roelvinck.