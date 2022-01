Widerstand gegen Impfgegner im Münsterland wächst

In Ibbenbüren hat sich diese Gruppe gerade erst gegründet, vernetzt sind sie über WhatsApp. Die Gruppe ist bunt gemischt, quer durch die Bevölkerung. Alle freuen sich, dass sie in so kurzer Zeit eine Gegenbewegung zu den Impfgegnern und -skeptikern auf die Beine gestellt haben. Ich sehe

Angst vor radikalen Impfgegnern

Noch scheinen die Gegendemonstranten vielerorts in der Minderheit

Münster, Ahlen oder Greven: Überall demonstrieren die Impfgegner auch im Münsterland mit ihren so genannten Spaziergängen. Auch in Münster gehen regelmäßig Gegendemonstranten auf die Straße.

Noch scheinen sie in der Minderheit. Doch warum ist das so? "Es traut sich keiner, sein Gesicht zu zeigen, weil er Angst vor Repressalien hat ", meint einer der Organisatoren aus Ibbenbüren. Um nicht ins Visier radikaler Impfgegner zu geraten, will er anonym bleiben.

Gegenbewegung wächst

Die Gruppe in Ibbenbüren will noch mehr Menschen mobilisieren

Er und seine Mitstreiter hoffen auf mehr Unterstützung der demokratischen Parteien, damit sich mehr Menschen für die Demokratie auf die Straße trauen. Am Donnerstagabend sind es offenbar weit mehr als die angemeldeten 100 Teilnehmer.

Kersting glaubt, dass die Gegendemos bald größer werden