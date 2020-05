Westfleisch: Massentests auf Corona in Hamm

Lange Schlangen vor den Zelten

Die Stadt hat für die Aktion Zelte auf einem Parkplatz aufgebaut und Ärzte und freiwillige Helfer zusammengerufen. Dort bildeten sich schon am frühen Morgen lange Schlangen von Mitarbeitern im vorgeschriebenen Abstand, die sich testen lassen wollten - alles freiwillig, wie betont wird.

Im Zelt gaben sie ihre Probe ab und verließen dann im großen Bogen wieder den Parkplatz. Das alles ging offensichtlich ohne Probleme und so schnell ab, sodass schon nach drei Stunden 400 Mitarbeiter getestet waren.

Unterkünfte werden untersucht

Testpersonen auf Abstand

Außerdem werden 350 Wohnungen kontrolliert. Viele der Mitarbeiter, die aus dem Ausland zur Arbeit im Schlachthof gekommen sind, leben wohl nicht in Sammelunterkünften, sondern in normalen Mietwohnungen. Die Stadt überprüft, ob dort mehrere Menschen zusammenleben und wie die hygienischen Bedingungen sind.

Erste Corona-Testergebnisse am Dienstagabend

Montag wird die Aktion weitergeführt, erste Ergebnisse sollen Dienstagabend bekannt gegeben werden. Davon hängt ab, wie mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie umgegangen wird. Sollten sich insgesamt mehr als 90 Menschen in Hamm infiziert haben, müssten die Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen wieder kassiert werden. Die sollen am kommenden Montag in Kraft treten.

Gericht: "Westfleisch"-Betrieb in Coesfeld bleibt geschlossen

In Coesfeld werden die avisierten Lockerungsmaßnahmen um eine ganze Woche verschoben, nur Schulen und Kitas dürfen den Betrieb wieder aufnehmen. Grund sind die Infektionszahlen, die weit über der vorgeschriebenen Rate von 50 pro 100.000 Einwohner liegen. Nach Angaben des Kreissprechers wurden bisher 952 der rund 1.200 Mitarbeiter getestet, 465 Tests ausgewertet. Das Ergebnis (Stand 10.05.2020): 205 positive Fälle.