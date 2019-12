In Coesfeld gibt es Streit um die geplante Erweiterung des Westfleisch-Schlachthofes. Der Fleischproduzent will dort künftig 70.000 Schweine pro Woche schlachten. Das wären wöchentlich 25.000 mehr als bisher, 1,3 Millionen mehr im Jahr. Doch zunächst muss dafür ein Bebauungsplan her. Über dessen Aufstellung soll der Rat der Stadt Coesfeld am Donnerstag (19.12.2019) entscheiden.