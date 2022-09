55 Zentimeter: Rekord-Tiefstand der Weser erreicht

Die große Trockenheit und fehlendes Wasser aus der Edertalsperre sorgen seit knapp einem Monat für den sinkenden Pegel der Weser. Aktuell fließen etwa vier Kubikmeter Wasser ab, bei Hochwasser können es bis zu 200 Kubikmeter sein.

Der aktuelle Tiefstand von 55 Zentimetern liegt dabei sechs Zentimeter unter dem bis dato niedrigsten Weser-Pegel von 61 Zentimetern, gemessen im Oktober 2 020.

Auch andere Flüsse betroffen

Nicht nur die Weser führt aktuell einen niedrigen Pegel, auch andere Flüsse in Ostwestfalen-Lippe sind betroffen. Die Werre in Herford liegt aktuell bei einem halben Meter, die Else in Bünde bei zwölf Zentimetern.

Den niedrigsten Stand der für die Schifffahrt relevanten Gewässer vermeldete die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ( WSV ) in Bad Karlshafen, dort stand der Pegel der Weser zwischenzeitlich bei 43 Zentimetern.

Bezirksregierung Detmold hat bereits reagiert

Bereits am 19 . August hatte die Bezirksregierung Detmold untersagt, in den Kreisen Herford, Höxter, Lippe und Minden-Lübbecke Wasser aus der Weser zu entnehmen. Dies solle dem Schutz der Tiere und Pflanzen dienen. Die Verfügung gilt noch bis zum 30 . September diesen Jahres.

Auch Niederschlag wird an diesem Beschluss vorerst nichts ändern, da dieser hauptsächlich von der Vegetation aufgenommen werden würde und somit nur zu einer vorübergehenden Verbesserung führen würde.