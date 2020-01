36 verwahrloste Katzen in Werler Wohnung

"Es ist unbeschreiblich. Die Katzen mussten auf ihren eigenen und den Ausscheidungen der Bewohnerin vegetieren" , beschreibt Birgit Oberg, die Leiterin des Tierheimes in Soest, die Zustände in der Drei-Zimmer-Wohnung in Werl.

Der Müll habe sich teilweise knietief gestapelt. Auch der Dachboden und der Balkon waren zugemüllt. In der Wohnung hat der Kreisveterinärdienst inzwischen 36 Katzen in Sicherheit gebracht.

Kein Bußgeld gegen mittellose Frau

Erst einmal in Quarantäne

"Die Katzen waren zum Teil krank und tief traumatisiert" , erklärt die amtliche Veterinärin Katharina Bonitz. Sie hat der Katzenbesitzerin auf dem Amtsweg verboten, künftig Tiere zu halten. Ein Bußgeld wurde nicht verhängt, da die Frau mittellos ist.

Nur mit Lebendfallen konnten Tierpfleger die Tiere nach und nach einfangen, da sich die Katzen Höhlen in den Müllbergen geschaffen hatten.

Entdeckung nach Wasserschaden

Aufgefallen waren die katastrophalen Zustände in der Wohnung nach einem Wasserschaden. Deshalb durfte sich der Hausbesitzer Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Er schaltete daraufhin den Kreisveterinärdienst ein.

Verwahrloste Katzen in Quarantäne

Oberg: "Durch die Hölle gegangen"

Die Katzen mussten zunächst in Quarantäne. Weil das Tierheim mit so vielen Fällen überfordert ist, verhängte die Leiterin ein Aufnahmestopp. Jetzt hofft sie, dass sie die Tiere nach und nach vermitteln kann. "Die Katzen sind durch die Hölle gegangen" , so Birgit Oberg. "Sie verdienen jetzt wirklich, dass es ihnen in Zukunft richtig gut geht."

Stand: 29.01.2020, 07:47