Seit über einem halben Jahr war ein Häftling aus der Sicherungsverwahrung in Werl auf der Flucht. Daniel V. wurde über einen internationalen Haftbefehl gesucht. Jetzt ist er in Serbien gefasst worden.

Untersuchungshaft in Novi Sad

Laut übereinstimmender Medienberichte sitzt der 31-Jährige in Novi Sad in Untersuchungshaft. Er ist offenbar schon in der vergangenen Woche bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei gefasst worden. Zuvor soll sich Daniel V. in Serbien in einem Haus seiner Eltern aufgehalten haben.

Flucht aus Elternhaus

Am 20. März war der verurteilte Gewalttäter aus dem Toilettenfenster seines Elternhauses in Bad Salzuflen geflohen. In Begleitung von zwei Vollzugsbeamten hatte er seine Eltern besuchen dürfen.