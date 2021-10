Paderborn: Fallschirmspringer knacken Weltrekord mit XXL-Fahne

Sieben Fallschirmspringer haben am späten Nachmittag mit etwas Verzögerung eine 6.341,85 qm große Deutschlandflagge am Himmel ausgebreitet - die größte bislang. Weil es sehr windig war, musste der Versuch mehrfach verschoben werden. Letztlich landete die Flagge in einem Waldstück. Die Fallschirmspringer kamen unverletzt am Boden an.

Deutschlandflagge so groß wie ein Fußballfeld

Die Springer vom CYPRES Demo Team

Monatelang hatten die Springer, die sich CYPRES Demo Team nennen, für diesen Tag trainiert - und dann das: heftiger Wind über Paderborn. Also warteten und bangten sie. Dann kam die erhoffte Windpause am späten Nachmittag und die sieben Fallschirmspringer sprangen in 3000 Meter Höhe aus dem Flugzeug.

Jetzt stehen die Fallschirmspringer im Guinness-Buch

Einer hatte ein Paket mit der sauber gefalteten Deutschlandflagge dabei, die er im freien Fall entrollte. Die sechs anderen sicherten die Aktion ab. Die Flagge war so groß wie ein Fußballfeld - das ist Weltrekord.

Stand: 02.10.2021, 17:14