WM im Kopfrechnen: Schneller als ein Taschenrechner

Auch Elke Kuge kann beim Rechnen auf elektronische Hilfe verzichten. Die 56-Jährige aus Enger im Kreis Herford konnte sich vor zwei Jahren schon einmal für die Weltmeisterschaft im Kopfrechnen qualifizieren. Nun ist sie also wieder mit dabei. Ihre Lieblingsdiziplin bei diesem Wettbewerb: das Kalenderrechnen.

"Das heißt Wochentagsberechnung. Ich kriege ein Datum und muss daraus den Wochentag berechnen" , erklärt Elke Kuge. Die Siegerin für diese Disziplin wurde am ersten Wettkampftag bereits ermittelt. Akshita Shah aus Indien hat das Kalenderrechnen gewonnen. In einer Minute konnte Akshita Shah 80 Daten den richtigen Wochentag zuordnen.

35 Menschen aus 18 Ländern

Das erste Mal fand die Weltmeisterschaft im Kopfrechnen 2004 statt. Ralf Laue, selbst Mathematiker, ist der Initiator. "Es gab keine Gelegenheit, kein Forum, wo man sich austauschen konnte. Also mussten wir eine Gelegenheit schaffen." 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen traten bei der ersten WM gegeneinander an.

Seit damals wurden es immer mehr - jetzt braucht es sogar eine Qualifikationsrunde. Und auch die Qualität nimmt immer mehr zu, so Ralf Laue. "Was 2004 noch gut war, reicht heute kaum mehr für die Qualifikation." Das merkt auch Elke Kuge, die ohne Neid und lächelnd klarstellt: "Ich rechne hier ganz am Ende mit. Ich habe hier überhaupt keine Ambitionen zu gewinnen." Doch das tut der Sache keinen Abbruch. Die Kopfrechnerin geht hier klar mit dem olympischen Motto an den Start: Dabei sein, ist alles.

Auch Kinder nehmen teil

Kaloyan Geshev aus Bulgarien

Am Wettbewerb im Heinz Nixdorf MuseumsForum nehmen auch junge Talente teil, wie Kaloyan Geshev aus Bulgarien, Sieger der bulgarischen Version des Supertalents. Er bekam, und das auch noch vor Publikum, eine 20-stellige Zahl genannt und sollte daraus die dritte Wurzel ziehen. Es dauerte keine Minute, dann lag das Ergebnis vor.

Elke Kuge hat es gefreut. Besonders dass Kinder so einen Spaß an Mathematik haben können, begeistert die Engerin. Sie wird auch morgen am zweiten Wettkampftag wieder mit an den Start gehen und mit den besten der Welt multiplizieren, addieren und Quadratwurzeln ziehen.

