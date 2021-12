Als Weihnachtsmann das Stottern besiegt

Dragan Tintrup

Seit 18 Jahren ist der 48jährige als Weihnachtsmann in Attendorn und Umgebung unterwegs. Anfangs noch im kleinen Kreis, wird er heute von Geschäften, Kindergärten und auch vielen Familien in der Weihnachtszeit gebucht. Seine Besuche sind immer kostenlos. Alle Spenden, die er während dieser Zeit einnimmt, gibt er zu 100 Prozent an karitative Zwecke weiter. In all den Jahren sind so über 13.000 Euro zusammengekommen.