Wohnungslose feiern zusammen Weihnachten

Es riecht nach Rinderbraten mit Klößen und Rotkohl. Zum Dessert gibt es einen Schokopflaumen-Pudding. Der Saal ist festlich geschmückt mit einem drei Meter hohen Weihnachtsbaum. Patrizia Kocur hilft Ehrenamtlich mit. Sie war selber mal obdachlos. Sie will, dass heute alles klappt und alle ein warmes Essen bekommen. Seit sieben Jahren ist sie jedes Weihnachtsessen hier.

„Ich bin gerne hier, weil ich selber in einer ähnlichen Situation war. Ich weiß, dass die Menschen einsam sind und sie freuen sich, wenn sie mal gemeinsam ohne Druck etwas unternehmen können. Das Essen hier ist eine willkommene Abwechslung vom tristen Alltag ohne Wohnung.“ Patrizia Kocur, Ehrenamtliche Helferin

Weihnachtsessen ist auch ein Dankeschön an die Helfer

Patrizia Kocur und ihr Partner helfen ehrenamtlich mit

Die meisten Gäste sind wohnungslose Menschen, oder solche, denen die Wohnungslosigkeit droht. Aber das Essen ist auch ein Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die in der Wohnungsloseninitiative mithelfen.

Patrizia war früher heroinabhängig. Sie verlor dadurch ihre Arbeit. Ihre Mutter hat sie wieder bei sich in Iserlohn aufgenommen, in ihrem alten Kinderzimmer. Ein Tiefpunkt in ihrem Leben. Damals lebte sie schon mit ihrem Partner und ihrem Sohn zusammen. Sie hat sich geschworen mit dem Heroin aufzuhören und nie wieder in einer ähnlichen Situation zu kommen.

Das ist jetzt fünfzehn Jahre her. Noch heute lebt sie immer mit ihrem Partner in einer eigenen Wohnung zusammen. Sie arbeitet als Servicekraft und kann gut davon leben. Die Diakonie in Iserlohn half ihr dabei. Dafür ist sie sehr dankbar, sonst hätte sie es wohl nicht geschafft. Und deshalb engagiert sie sich ehrenamtlich und kommt immer zur Weihnachtszeit, um zu helfen, sagt sie.

Essen für 120 Menschen bestellt

Martha aus Iserlohn ist obdachlos und besucht das Weihnachtsessen der Diakonie Iserlohn.

Martha ist 29 Jahre alt und lebte ebenfalls lange Zeit auf der Straße. Sie hat die Schule abgebrochen, ist obdachlos geworden. Seit einigen Jahren arbeitet sie in einem Second-Hand-Laden in Iserlohn. Sie scheint die Kurve bekommen zu haben. Sie ist sehr dankbar für die Hilfe der Diakonie und ihren ehrenamtlichen Kräften. Noch immer kennt sie viele aus der Szene. Spätestens zum Weihnachtsessen trifft sie viele Bekannte.

„Einige kommen auch bei Freunden unter - schlafen halt da. Aber nicht alle haben das Glück, jemanden zu haben, wo sie halt auch im Warmen schlafen können. Die meisten haben wirklich keine Wohnung.“ Martha aus Iserlohn

Der Saal ist beheizt. Es sind etwa hundert Besucher gekommen. Einige haben erst seit kurzem eine eigene Wohnung und werden betreut. Es ist schwierig den Alltag zu bewältigen. Miete und Energiekosten pünktlich zahlen, Essen kaufen und die Wohnung ordentlich und sauber halten - viele scheitern daran.

Gemeinsam Essen gegen die Einsamkeit

Die meisten Besucher sind nicht nur wegen des Essens gerne gekommen. Es geht darum, nicht alleine zu sein. Auch viele junge Menschen sind gekommen. Die Einsamkeit betrifft nicht nur Senioren.

Viele kommen, weil sie alte Bekannte und Freunde treffen. Einmal im Jahr können sie ausgelassen sein. Hier sind sie sicher und müssen keine Angst haben, angepöbelt und angegriffen zu werden. Ein Problem, das immer mehr Wohnungslose fast täglich erleben.

Auf der Straße zu leben wird immer gefährlicher

Die Diakonie konnte in diesem Jahr über sechshundert Menschen helfen, die Hilfe brauchten. Große Sorgen machen den Helfern vor allem die Menschen, die ganz plötzlich von der Wohnungslosigkeit betroffen waren oder sind. „Es ist eine dramatische Situation, wenn man plötzlich auf der Straße ist. Wenn man es nicht kurzzeitig schafft, von der Straße zu kommen, dann leidet die Gesundheit darunter.“, sagt der Leiter der Wohnungslosenhilfe Iserlohn, Ulf Wegmann.

Patrizia hat mittlerweile über hundert kostenlose Weihnachtsessen ausgegeben. Allen hat es geschmeckt. Es war ein guter Tag. Gutes Essen, warmer Saal, angenehme Gespräche. So etwas haben viele schon lange nicht mehr erlebt.