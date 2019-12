Das Sauerland ist das Land der Tannenbäume.

Die Diskussion um das Klima werde den "Bio-Tannen-Boom" weiter ansteigen lassen, heißt es beim Hauptverband der deutschen Holzindustrie in Bad Honnef. Man habe noch keine Zahlen erhoben, allerdings: Dieses Jahr sei " erst der Anfang einer Bewegung ".

Erstmals Trend zum kleineren Baum

" In diesem Jahr waren kleinere Bäume in ", sagt der Sprecher der Weihnachtsbaumproduzenten im Sauerland, Eberhard Hennecke. " Man will mit dem Baum nicht so viel Arbeit haben. " Die Qualität der Bäume sei überraschend gut gewesen. Die lange Trockenheit hat den Weihnachtsbäumen im Sauerland kaum geschadet.

Stand: 23.12.2019, 15:39