"So etwas haben wir noch nicht erlebt. Dass mal ein einzelner Baum geklaut wird, aber so einen Schaden – das haben wir noch nie erlebt". Lisa Feldmann-Schütte immer noch fassungslos. Auf der Fläche des Forstbetriebs ihrer Familie bei Schmallenberg-Oberkirchen sieht es so aus, als ob jemand einmal quer durch die Weihnachtsbaum-Plantage gelaufen ist.

Der oder die Unbekannte hat dort eine Schneise der Verwüstung hinterlassen - die Spitzen von mehr als 200 Bäumen wurden einfach gekappt. "Das muss jemand mit einer größeren Gartenschere und viel Kraft gemacht haben."

Weihnachtsbäume für den guten Zweck

Die meisten der rund 200 Bäume stehen inzwischen auf dem Hof des Forstbetriebs. Der Betrieb hat sie dem Soroptimisten-Club aus Meschede, einem Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement, kostenlos zur Verfügung gestellt.

Und der organisierte am zweiten Adventswochenende die Abgabe der Bäume gegen eine Spende. Die Resonanz war groß. Auch Kristin Mus aus der Nachbarschaft hat sich einen Baum ohne Spitze geholt: "Weil es für einen guten Zweck ist und die Spitze kann man auch irgendwie improvisieren."

Das finden auch die Frauen vom Soroptimisten-Club. Die fehlende Spitze könne man einfach durch eine Weihnachtsdekoration ersetzen. Und das mache den Weihnachtsbaum doch zu etwas ganz Besonderem, einem Spendenbaum nämlich.

2.800 Euro für ambulanten Hospizdienst

Insgesamt 2.800 Euro sind so am Wochenende zusammen gekommen. Das Geld geht an den ambulanten Hospizdienst "Sternenweg" in Arnsberg.

Noch sind einige Weihnachtsbäume ohne Spitze da. Interessenten können sich auf dem Hof der Familie Feldmann-Schütte in Schmallenberg-Oberkirchen melden. Dort werden die Bäume weiter gegen eine Spende abgegeben.

Wer hat die Weihnachtsbäume verunstaltet?

Noch immer ist nicht klar, wer die Bäume zerstört hat.

Die verunstalteten Bäume waren übrigens schon vorher einmal für den Verkauf vorgesehen. Eigentlich sollten sie in die Niederlande gehen. Doch nun werden die meisten Bäume wohl in Wohnzimmern in und um Schmallenberg stehen.

Noch immer ist unklar, wer die Spitzen der Weihnachtsbäume Anfang November gekappt hat. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Über dieses Thema berichtet das WDR-Fernsehen auch am 09.12.2024 in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr und in der Lokalzeit Südwestfalen um 19.30 Uhr.