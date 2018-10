Schuld daran ist ein Rohr in der Hauptversorgungsleitung in der Nähe einer Kläranlage, das am vergangenen Dienstag (02.10.2018) platzte. Seit Mittwochnachmittag (03.10.2018) sitzen die Bewohner auf dem Trockenen. In den Ortsteilen Eichen, Krombach, Littfeld und Burgholdinghausen fließt nichts mehr, nicht aus dem Hahn und nichts in der Toilettenspülung.

Menschen in Kreuztal bleiben gelassen

" Es ist nicht schön. Man will sich die Hände waschen und es kommt nichts ", sagt Lena Schneider. " Das ist eine Routinesituation, und die geht einfach nicht. “