1500 Metaller demonstrierten für Tarifforderung

Mehr als 1.500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie im Siegerland sind am Dienstag (16.01.2018) dem Warnstreik-Aufruf der IG Metall gefolgt. Sie legten für vier Stunden die Arbeit nieder und trafen sich in der Siegerlandhalle zu einer zentralen Kundgebung.

IG Metall: Gute Beteiligung bei Warnstreiks

Der Andrang war größer als erwartet. Zahlreiche Gewerkschaftsmitglieder kamen verspätet an der Siegerlandhalle an, weil die Buskapazitäten nicht ausreichten.

Der Siegener IG-Metall-Chef Andree Jorgella berichtete von einer sehr guten Beteiligung an den Warnstreiks: „Es machen mehr Kolleginnen und Kollegen mit als gedacht. Das liegt auch an unserer Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten.“ Die IG Metall will, dass Beschäftigte für bis zu zwei Jahre die Arbeitszeit auf bis zu 28 Wochenstunden reduzieren können, beispielsweise um Kinder zu versorgen oder ältere Angehörige zu pflegen.

Verhandlungen diesmal schwierig

Aus Düsseldorf war der Tarifsekretär der IG Metall NRW, Richard Rohnert, nach Siegen gekommen. Als Mitglied der Verhandlungskommission berichtete er aus der laufenden Tarifrunde. Die Verhandlungen im November und Dezember seien schwieriger und komplizierter als in den Vorjahren gewesen, sagte er.

Das liege vor allem daran, dass sich die Arbeitgeber „in der Frage der Arbeitszeit eingegraben haben“. Rohnert wörtlich: „ Wir fordern die Arbeitgeber auf, endlich konstruktiv mit der IG Metall zu reden, statt auf Nebenkriegsschauplätzen Blendgranaten zu zünden.“

Siegerländer Familienunternehmen gegen Arbeitszeitverkürzung

Zeitgleich zur Kundgebung der IG Metall schilderten Siegerländer Familienunternehmer in einem Pressegespräch ihre Situation. Sie sehen sich schon heute als Vorreiter bei familienfreundlichen Arbeitszeiten. „Das ist unser Trumpf im internationalen Wettbewerb“, sagt André Barten, Geschäftsführer von Achenbach Buschhütten. „Dagegen würde eine 28-Stunden-Woche alles sehr starr machen.“ Gerade kleinere Unternehmen könnten dann nicht mehr flexibel genug planen – und verlören an Wettbewerbsfähigkeit.

Mittelständler kritisieren Gesamtmetall

Die Kritik der Mittelständler geht auch in Richtung des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Gesamtmetall vertrete in der Arbeitszeitfrage eher die Interessen der Großbetriebe. Konzerne könnten den Anspruch auf eine 28-Stunden-Woche besser verkraften. „Die Verhandlungen gehen an unserer Realität vorbei“, meint Mark Georg, Geschäftsführer der Heinrich Georg Maschinenfabrik. Die nächste Verhandlungsrunde für die nordrhein-westfälische Metall- und Elektroindustrie ist am Donnerstag.