Lockdown im Kreis Warendorf: Einwohner frustriert

Bürgermeister Berthold Lülf kann die Enttäuschung der Bürger verstehen

In der Stadt Ennigerloh sieht man das genauso. Dort wohnen rund 1.500 Mitarbeiter von Tönnies, die jetzt in Quarantäne sind. Bürgermeister Berthold Lülf versorgt die Familien mit Lebensmitteln, packt auch selbst mit an. " Wir haben hier inzwischen gelernt, auf Sicht zu fahren ," sagt er. Und dann muss er los - die nächste Sitzung des Krisenstabs steht an.