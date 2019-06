Bei einem Stadtspaziergang durch Warburg trifft man bis zum 13.10.2019 auf Menschen, die Ruben Tilmman an Krisenherden und entlegenen Orten dieser Welt, aber auch auf dem örtlichen Kälkenfest oder in der Flüchtlingsunterkunft in Dössel porträtiert hat.

Warburg ist erste deutsche Station weltweiter Tour

Zu sehen sind die Fotos in der Warburger Innenstadt prominent aufgestellt oder in Fenstern arrangiert. „ Ich freue mich (…) unsere erste Freilicht-Ausstellung in Deutschland haben zu können “, sagt der Dokumentarfotograf. Die alte Hansestadt ist die erste Station auf einer weltweiten Tour.

Porträts treffen aufeinander – wie Menschen

Mit seinen Fotos hebt Tilmman die Würde der Porträtierten hervor und spiegelt gleichzeitig ihr Lebensumfeld: den „normalen“ Alltag europäischer Wohlstandsbürger ebenso diskret wie Flüchtlingsleid und Verarmung. „ Mit meinen Fotos möchte ich Menschen eine Stimme verleihen, die uns viel zu erzählen haben, uns aber anders nicht erreichen könnten ", sagt der niederländische Fotograf. Er und die Stiftung "Museum der Menschheit" möchten Kritik an den unwürdigen Zuständen üben, in denen einige Menschen leben müssen.

Frontalansicht verdeutlicht Vielfalt

Mehr als 3.000 Menschen hat er in den vergangenen 15 Jahren unter teilweise widrigen Umständen porträtiert - alle mit der gleichen Perspektive: von vorne mit neutralem Gesichtsausdruck. Er will die Betrachtenden öffnen für einen neuen Blick auf die Welt und die eigene Rolle in der Gesellschaft. Und er will sie zum Handeln ermutigen.