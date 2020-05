Wanderfalken ziehen am Soester Dom Junge groß

Die meisten Wanderfalken brüten im Ruhrgebiet

Vor 50 Jahren in NRW ausgestorben: Der Wanderfalke / Fotos: Henning Vierhaus

Vor einem halben Jahrhundert existierten deutschlandweit nur noch wenige Exemplare, in NRW verschwanden sie gänzlich. Das lag an dem Insektizid DDT – das heute in Deutschland verboten ist - und an Menschen, die die Nester plünderten, um die Jungen in arabische Länder zu verkaufen. Dort gelten sie als Statussymbol, weiß Henning Vierhaus.

Bestand hat sich erholt

Heute hat sich der Bestand erholt. Naturschützer beobachten die meisten Wanderfalken im Ruhrgebiet, weil da viele hohe Gebäude stehen. Sie dienen den imposanten Vögeln als " Kunstfelsen ", an dem sich gut brüten lässt.

In der Soester Wanderfalken-Kinderstube soll bald eine Kamera installiert werden, kündigt Henning Vierhaus an. Dann könne man "live" beobachten, was im Nistkasten am Dom gerade so passiert.

Stand: 22.05.2020, 07:48