Start in den frühen Morgenstunden

Zum Start an der evangelischen Lutherkirche in der Osnabrücker Innenstadt waren in den frühen Morgenstunden 750 Menschen aufgebrochen. Ihnen schlossen sich unterwegs weitere 4.500 Teilnehmer an. Kurz vor dem Einzug in Telgte zählten die Veranstalter am Nachmittag rund 8.000 Teilnehmer.