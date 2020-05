Erneut Feuer im Teutoburger Wald

Wegen mehrerer Waldbrände mussten am Montag (18.05.2020) die Feuerwehren in Westfalen-Lippe ausrücken: Auf über 200 Quadratmetern hat es in Bielefeld unterhalb der Hünenburg im Teutoburger Wald gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort und musste über 400 Meter Schläuche verlegen, um an die Flammen heranzukommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Auch bei Steinhagen im Kreis Gütersloh und in Altenbeken im Kreis Paderborn gab es kleinere Waldbrände. In Paderborn konnten Jogger gerade noch rechtzeitig die Feuerwehr alarmieren.