Die im Vorjahr geerntete Saatgutmenge in den NRW -Wäldern sei mit zehn Tonnen die geringste seit zehn Jahren, teilte der Landesbetrieb Wald und Holz am Donnerstag in Münster mit. Die verfügbaren Arten und Mengen reichten bei weitem nicht aus, um den Bedarf der Baumschulen und Waldbesitzer zu decken.

Gestresste Bäume im Sparmodus

Für die Ernte von Bucheckern wird der Wald mit Netzen ausgelegt

Üblicherweise ziehen Baumschulen die in den Wäldern gesammelten Samen in Beeten an, bevor Forstleute sie als meist zwei- bis vierjährige Bäumchen im Wald pflanzen, erläutert der Landesbetrieb. Den Grund für die sparsame Samen-Ausbeute 2021 sieht Wald und Holz in den trockenen Vorjahren, dadurch seien die Bäume in den Sparmodus gegangen und hätten weniger Samen produziert.

Bessere Ernte im nächsten Herbst?

Nicht überall kann sich der Wald selber regenerieren

Die Forstexperten sehen aber auch nicht schwarz. Mit mehr Regen könnte das Sammeljahr 2022 schon wieder besser werden. " Wir hoffen auf eine reiche Blüte und Saatguternte im Jahr 2022 ", sagt Johannes Jesch vom Team Forstgenetik- und vermehrungsgut im Zentrum für Wald und Holzwirtschaft. Baumschulen und Forstleute warteten jetzt gespannt auf die Baumblüte im Frühjahr. Viele Blüten bedeuteten gute Chancen für eine reiche Samenernte im Herbst.

Zehn Prozent der Wälder geschädigt

Nach Angaben des Landesbetriebes sind in NRW rund zehn Prozent des Waldes durch Sturm, Dürre und den Borkenkäfer zerstört oder stark geschädigt worden. Teilweise könnten sich die Wälder selber regenerieren, aber nicht überall klappe diese natürliche Verjüngung, hier müsse mit dem gezielten Pflanzen junger Bäume nachgeholfen werden.

