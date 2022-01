Windpark in Coesfeld ist landesweites Vorzeigeprojekt

Es ist der landesweit größte Windpark, im Bundesvergleich ist es der drittgrößte. Im Herbst 2021 wurde er eröffnet, um die lokale Energiewende umzusetzen. Landesweit gilt er mittlerweile als Vorzeigeprojekt.

Alle Coesfelder sind Betreiber

Im Prinzip sind alle Coesfelder an dem Park beteiligt: Das Betreibermodell sieht nämlich vor, dass die Hälfte aller Windpark-Anteile die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Coesfeld besitzen.

Keine Klage gegen den Bau

13 solcher Anlagen stehen in Coesfelds Windpark

Zu einem Viertel sind die Landwirte beteiligt, auf deren Grund die Anlagen stehen und schließlich die Stadtwerke. Weil es also eine echte Win-Win-Situation ist, gab es auch im Vorfeld keine einzige Klage gegen den Bau des Windparks, obwohl es insgesamt 13 Anlagen sind.

Blaupause für NRW

Der Gewinn aus der Stromerzeugung bleibt mit diesem Betreibermodell komplett in der Region. Ein großer Teil geht sogar an eine Bürgerstiftung für soziale Projekte. Der Landesverband Erneuerbare Energie in Düsseldorf sieht das Coesfelder Windpark-Modell als Blaupause fürs restliche Land an.