Menschen mit Behinderung gefesselt und eingesperrt - Ärzte und Pfleger in Verdacht

Freiheitsberaubung und Körperverletzung in mehreren Fällen – das werfen Polizei und Staatsanwaltschaft mehreren Beschäftigte der Einrichtung für Menschen mit Behinderung "Wittekindshof" in Bad Oeynhausen vor. Das bestätigte ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Samstag. Zuvor hatte das Westfalen-Blatt berichtet.

Mehrere Pfleger und Ärzte sollen Bewohner mit Behinderung gefesselt, eingesperrt und geschlagen haben. Ein Abteilungsleiter ist vom Dienst suspendiert.

Ministerium spricht von schwerwiegenden Übergriffen

Gegenüber dem WDR bestätigte am Samstag das Landesgesundheitsministerium, eine Projektgruppe eingerichtet zu haben. Sie soll den Vorwürfen nachgehen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es zu schwerwiegenden Übergriffen gekommen sein, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Es handele sich auch um freiheitsentziehende Maßnahmen, die nicht vollumfänglich durch richterliche Genehmigung oder entsprechende Einwilligung gedeckt seien.

Eine abschließende Bewertung will man aber erst abgeben, wenn die Ergebnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft vorliegen. Dann will man auch mögliche erforderliche Veränderungen veranlassen, um solche Geschehnisse zukünftig und landesweit auszuschließen.

Missstände waren nicht aufgefallen – Kreis räumt Fehler bei Kontrollen ein

Betreuungspersonal in der Einrichtung wurde ausgetauscht und aufgestockt.

Der Kreis Minden-Lübbecke räumte am Samstag gegenüber dem WDR ein, in der Vergangenheit Fehler bei den Kontrollen gemacht zu haben. Ein Sprecher erklärte, dass einige Missstände nicht aufgefallen seien. Als erste Anordnung habe man in der Behinderteneinrichtung das Betreuungspersonal austauschen und aufstocken lassen. Der Kreis Minden-Lübbecke hat als Aufsichtsbehörde nun eine Task Force eingerichtet.

Razzia bereits Ende 2019

Bereits Ende 2019 hatte es in den Gebäuden des Wittekindshofes in Bad Oeynhausen eine Razzia gegeben. Auch im Jahr 2020 ist eine weitere Durchsuchung durchgeführt worden. Eine Ermittlungskommission wurde eingesetzt.

Die Diakonische Stiftung Wittekindshof in Bad Oeynhausen gehört zur evangelischen Kirche von Westfalen in Bielefeld. In der Einrichtung leben viele Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung und Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Einrichtung reagiert auf Vorwürfe – Bereich aufgelöst

Der in Verdacht geratene Bereich sei mittlerweile aufgelöst worden, erklärt am Samstag eine Sprecherin des Wittekindshof gegenüber dem WDR. Der heilpädagogische Intensivbereich sei neu strukturiert worden. Unter anderem hätten die Mitarbeiter untereinander jetzt ein Initiativ- und Vetorecht bei der Behandlung. Dadurch soll ein Vier-Augen-Prinzip und somit eine bessere Kontrolle gewährleistet werden.

Außerdem stellte die Sprecherin des Wittekindshof noch einmal klar, dass für bestimmte freiheitsentziehende Maßnahmen, die absehbar für mehr als 30 Minuten nötig sind, in jedem Falle einer entsprechenden richterlichen Genehmigung bedürfen. Verantwortlich für das Einholen dieser Genehmigungen sei grundsätzlich der rechtliche Betreuer des Bewohners.

Stand: 09.01.2021, 19:59