Steinfurt 1604 - Ein ganzer Ort auf Zeitreise

Aus einer Stadtführung entsprang die Idee

Es ist die Alltagsgeschichte der ganz normalen Menschen, von der Vera Menzel dann erzählt. Und genau das ist es, was die Besucher und die Mitwirkenden auch hier gleichermaßen packt. „Steinfurt 1604“ erzählt „nicht von der Obrigkeit, nicht vom Adel, sondern wie die einfachen Leute gewohnt haben, wie sie ihre Notdurft verrichtet haben oder wie man sie verurteilt hat, wenn sie Ehebruch begangen haben oder ähnliches.“

Waschweiber an der Schlossgräfte

Oder auch wie sie Wäsche gewaschen haben. Sogar der Privatgarten des Steinfurter Schlosses wird ausnahmsweise für diese Veranstaltung geöffnet. Dort stehen die Waschweiber an der Gräfte und waschen mit selbst hergestellter Seife aus Buchholzasche.

Kirche kurz nach der Reformation

Bei „Steinfurt 1604“ ist auch der Pfarrer echt. Bernd Krefis ist zwar im Ruhestand, aber hier schlüpft er in die Rolle des Hofpredigers Johann Bernhard Corvinus. Als evangelischer Pfarrer hätte sein Alter Ego in einer spannenden Zeit gelebt. Die Reformation war gerade erst geschehen und Steinfurt war nur eine kleine protestantische Gemeinde im sonst tief katholischen Münsterland.

Jule hat mit ihren Gänsen monatelang trainiert.

Besucher werden am Samstag ganz viele Geschichten über das Alltagsleben vor 400 Jahren erfahren. Sie werden überall in der Stadt Handwerkern und Gauklern begegnen. Können ihr Glück beim Rattenroulette versuchen oder Esel und Ziegen in die Augen schauen. Und Gänsemagd Jule ist auch da. Monatelang hat sie die Tiere auf ihren großen Auftritt vorbereitet... nämlich ihr einfach durch die Menschenmenge zu folgen und nicht stiften zu gehen.

Erfolgreiche Generalprobe

Bei der Generalprobe hat alles geklappt. Am Samstag, wenn es zwischen 14.30 und 19 Uhr ernst wird, wird aber trotzdem alles anders sein, meint Vera Menzel. Sie kennt das schon. Aber weil alle mit so viel Herzblut dabei sind, wird es trotzdem richtig gut, sagt sie. Nur einen letzten Tipp noch für alle Besucher, die „Steinfurt 1604“ live erleben wollen: Schauen Sie zwischendurch in den engen Gassen auch mal nach oben. Kann sein, dass gerade über Ihnen eine Latrine aus dem Fenster geleert wird… Aber keine Angst, es wird nur Wasser sein…

Über dieses Thema berichten wir in der Lokalzeit Münsterland im Hörfunk auf WDR 2 und im WDR Fernsehen um 19.30 Uhr.