Suche nach Privatquartieren beginnt

Am 19. Januar startet die Suche nach Privatquartieren in Münster, zum Teil auch in den Kreisen Warendorf, Steinfurt und Coesfeld, denn rund 4000 Unterkünfte sind nötig.

Das Bistum Münster ist bereits dabei, eine Kinderbetreuung an acht Standorten in der Stadt auf die Beine zu stellen. Hier sollen dann Erzieher und Erzieherinnen in Ausbildung als Betreuer eingesetzt werden.