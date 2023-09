Kiews Bürgermeister Klitschko kommt nach Münster

Münster als Friedensstadt

Münster bot sich als Veranstaltungsort für die Westfälische Friedenskonferenz an. Die Stadt gilt als Friedensstadt. Hier wurde vor 375 Jahren der Westfälische Frieden verhandelt, hier verleiht die Wirtschaftliche Gesellschaft Westfalen und Lippe seit 1998 alle zwei Jahre den Westfälischen Friedenspreis an Persönlichkeiten, die sich besonders für den Frieden in der Welt einsetzen.

In diesem Jahr sollte der Friedenspreis eigentlich dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron übergeben werden. Doch da der keine freien Termine hatte, musste die Preisverleihung auf nächstes Jahr verschoben werden.

Neues Gesprächsformat über Krisen und Konflikte

Doch die Wirtschaftliche Gesellschaft Westfalen und Lippe wollte sich damit nicht zufrieden geben. Sie überlegte, was sie stattdessen anlässlich des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens in diesem Jahr veranstalten könnte. So entstand die Idee für eine Westfälische Friedenskonferenz. Diese soll nach dem Willen der Initiatoren in Zukunft regelmäßig stattfinden.

Die Friedenskonferenz soll neben dem Wirtschaftsforum in Davos und der Münchner Sicherheitskonferenz ein weiteres jährliches internationales Gesprächsformat über Krisen und Konflikte werden. Reinhard Zinkann

Wirtschaftliche Gesellschaft Westfalen und Lippe

Für den späten Nachmittag haben die Veranstalter ein gemeinsames Statement angekündigt, das sogenannte "Signal aus Münster".