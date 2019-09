Die Bundesstraße 236 bei Nachrodt-Wiblingwerde ist am Freitagmittag (27.09.2019) komplett gesperrt worden. Der Grund: Bäume am Steilhang drohen in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn umzustürzen. Laut Straßen.NRW ist Gefahr in Verzug, weil für die kommenden Tage Sturm gemeldet ist.

Trockene Bäume drohen umzufallen

An einem Steilhang stehen rund 100 Bäume, die offenbar sehr trocken sind. Deshalb müsse schnell gehandelt werden, so die Experten von Straßen.NRW . Die Bäume werden in den nächsten Stunden komplett gefällt. Ein Fällkran ist schon eingetroffen und im Einsatz.

Auto- und LKW -Fahrer sollen Gebiet weiträumig umfahren