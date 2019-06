Mehrere schwere Motorradunfälle in Südwestfalen

Der 20jährige Biker aus Arnsberg wurde in der Nähe von Sundern getötet. Nach Angaben der Polizei sei er auf einer Landstraße aus noch unbekannten Gründen nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen. Dann prallte er frontal gegen ein Auto, das ihm entgegenkam. In dem Auto wurden vier Menschen leicht verletzt.

Bei Arnsberg-Oeventrop stürzte am Sonntag ein Motorradfahrer auf kurvenreicher Strecke. Er wurde schwer verletzt.

In der Nähe von Freudenberg verunglückte ein 21jähriger Motoradfahrer schwer als er in einer Linkskurve ein Auto überholen wollte. Er stürzte und überschlug sich mehrfach. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der junge Mann hatte keinen gültigen Führerschein.

Auch im Kreis Olpe war ein Motorradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Bei Finnentrop geriet der 18jährige mit Tempo 140 in eine Verkehrskontrolle - erlaubt sind an der Stelle nur 70. Sein Motorrad wurde sichergestellt. Die Polizei hatte dort an einer Stelle kontrolliert, an der es häufiger zu schweren Motorradunfällen kommt.

In Bad Berleburg und Siegen-Geisweid stürzten zwei Motorradfahrer bei Abbiegeunfällen. Beide stießen mit Autos zusammen, deren Fahrerinnen nach links abbiegen wollten.

Bereits am Freitagnachmittag hatten sich drei junge Motorradfahrer verletzt als sie an unterschiedlichen Orten im Kreis Olpe durch Fahrfehler gestürzt waren.

Stand: 23.06.2019, 17:30