Wer in dieser Woche die Martin-Luther-Kirche in Gütersloh betritt, steht mitten in einem riesigen Speisesaal. Diese Woche ist dort "Vesperkirche". Jeweils zwei Kirchenbänke sind zueinander gedreht, dazwischen bunte Tische aufgebaut.

Die Kirche ist rappelvoll, es sind viele ältere Menschen gekommen, und auch eine Kindergruppe. Drei Mal am Tag gibt es in der Vesperkirche kostenloses Essen. Finanziert wird das Projekt mit Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen aus Gütersloh.

Die Vesperkirche soll die Menschen in der Stadt miteinander ins Gespräch bringen, erklärt Pfarrer Stefan Salzmann von der evangelischen Gemeinde, der die Veranstaltung zusammen mit einem Kreis von Ehrenamtlichen organisiert. Eingeladen sind alle, unabhängig von der Religionszugehörigkeit.

Viele Gütersloher helfen mit

Rund 500 Ehrenamtliche arbeiten über die Woche verteilt mit. Sie schenken Kaffee aus, bedienen die Gäste oder spülen das Geschirr. Ganz wichtig dabei: Alle sollen sich Zeit für die Gäste nehmen. Denn es geht nicht nur ums Essen, sondern vor allem um Begegnungen.

Die Idee zur Vesperkirche hat ein Gütersloher von einem Besuch in Baden-Württemberg mitgebracht. Dort gibt es das Konzept seit etwa 30 Jahren.

Auch in Gütersloh ist die Veranstaltung mittlerweile etabliert und zwischen den Mahlzeiten gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Die örtliche Musikschule organisiert Konzerte, es gibt Kinoabende und einen improvisierten Friseursalon, alles gratis.

Immer mehr Vesperkirchen in NRW

Der Erfolg der Gütersloher Vesperkirche hat sich herumgesprochen: In vielen Städten in NRW gibt es ähnliche Angebote, etwa in Bielefeld, Herford, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Velbert und Hattingen. Gerade gründet sich ein Vesperkirchen-Netzwerk, um die Idee noch bekannter zu machen und in noch mehr Städten Menschen zusammen zu bringen.

