Vor dem Landgericht Münster hat am am Montag (08.01.2018) ein Prozess um ein tödliches Beziehungsdrama begonnen. Der 27-jährige Angeklagte soll im Juli 2017 in Beckum seine 22-jährige Ex-Freundin erwürgt und dann am Tatort Feuer gelegt haben. Wenige Tage vor der Tat hatte sich das Paar offenbar getrennt. Am ersten Verhandlungstag wurde die Anklageschrift verlesen, der beschuldigte Mann äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Sollte Brand die Tat vertuschen?

Nach Einschätzung der Anklage legte der Mann Feuer, um die Tat zu vertuschen. Zunächst soll er die Wohnzimmer-Couch angesteckt haben, die Flammen griffen dann auf die Wohnung über, am Ende sei das gesamte Haus unbewohnbar gewesen. In dem Haus in Beckum lebte auch die Großmutter des Opfers, sie konnte sich noch rechtzeitig vor den Flammen retten.

Gefasst nach dramatischer Verfolgungsfahrt

Gefasst wurde der Angeklagte am Morgen danach im benachbarten Wadersloh, und zwar nach einer dramatischen Verfolgungsfahrt. Weil er die Polizisten bedroht haben soll, wurde er niedergeschossen und schwer verletzt.

Bei seiner Flucht soll der Angeklagte in das Haus eines Bekannten eingebrochen sein, um dort verschiedene, in Tresoren aufbewahrte Waffen zu entwenden - allerdings ohne Erfolg.