Behandlungszentren statt Arztpraxis

Anfang April baut die KV außerdem nach und nach Behandlungszentren auf, die sich um die Versorgung von Cornavirus-Patieten kümmern. An einigen Standorten werden die Diagnoszentren auch zu Behandlungszentralen ausgebaut. Hier wird die Schwere der Erkrankung ärztlich eingeschätzt und geklärt, ob der Patient nach Hause kann oder in eine Klinik muss.

Hilfskrankenhäuser sollen Kliniken entlasten

Das "Fieberlazarett" im ehemaligen Marienhospiatl in Laer ist startklar

Um die Krankenhäuser zu entlasten, haben die Krisenstäbe der Münsterlandkreise inzwischen mehrere Hilfskrankenhäuser eingerichtet. Sie sind für Patienten gedacht, die nicht so schlimm an Corona erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus müssten, sich aber nicht allein zuhause versorgen können.

So ist ein sogenanntes Fieberlazarett in Laer startklar mit bis zu 200 Betten. In der Sporthalle des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld wurde ein Hilfskrankenhaus mit bis zu 100 Betten errichtet. In Bocholter Europahaus wurde eine Kreis-Krankenhilfe-Einrichtung aufgebaut. Hier können bis zu 80 Patienten untergebracht werden. Zusätzliche Kapazitäten gibt es in Legden im Dorf Münsterland. Im Kreis Warendorf können verschiedene Stationen in Fachkliniken bei Bedarf genutzt werden.