Ehemalige "Verschickungskinder" auf Spurensuche in Ostwestfalen-Lippe

„Glückliche Jugend in Johannaberg“ steht als Überschrift über einem Presseartikel, den Anja Röhl im Stadtarchiv Lemgo gefunden hat. „ Es klingt so, wie diese Heime damals für sich Werbung machten “. Röhl ist Buchautorin aus Brandenburg und recherchiert in Lippe in eigener Sache; einst war sie selbst ein "Verschickungskind" und weiß aus eigener Erfahrung, dass die Schlagzeile des alten Artikels in keinster Weise der Wahrheit entspricht.

Acht Wochen voller Demütigungen

Ehemaliges Kinderkurheim Berlebeck bei Detmold auf einer alten Aufnahme

Die damals achtjährige Anja Röhl wird 1963 in eben jenes Haus „Johannaberg“ in Detmold-Berlebeck "verschickt", ein so genanntes "Kinderkurheim", betrieben vom Deutschen Roten Kreuz. Acht Wochen verbringt sie dort, ohne Kontakt zu den Eltern und ohne Freunde. Eine Zeit voller Demütigungen.

Eine Mitarbeiterin ohrfeigt das Kind, weil es sich übergeben hat. Röhl wird ein Pflaster über den Mund geklebt, weil sie zu viel spricht. Und sie darf nicht auf die Toilette gehen, obwohl ihr fast die Blase platzt. Sie weiß noch heute den Namen ihrer Peinigerin: "Tante Anneliese". Nur den Nachnamen kannte sie bis heute nicht. In Archiven sucht Röhl danach.

Immer still sein, den Teller immer leer essen

Viele Verschickungskinder empfanden die gemeinsamen Mahlzeiten als Qual

Andere ehemalige Verschickungskinder berichten von Essenszwang und Mittagsruhe mit Toilettenverbot. Manche Kinder waren erst zwei oder drei Jahre alt. Anja Röhl hat eine Initiative gegründet und ein Buch über "Verschickungskinder" geschrieben.

Seitdem wird ist das Thema auch öffentlich diskutiert. Der Detmolder SPD-Abgeordnete Dennis Maelzer hat es in den NRW-Landtag eingebracht. Nun soll es offiziell aufgearbeitet werden. Doch das kann Jahre dauern.

Aufarbeitung kann Jahre dauern

Anja Röhl will aber nicht so lange warten. Sie fordert drei Millionen Euro von Bund, Land und Kommunen, um das Netzwerk von Selbsthilfegruppen für ehemalige "Verschickungskinder" zu unterstützen, die derzeit bundesweit enstehen. Außerdem will sie damit die Forschung zu dem vernachlässigten Thema anschieben.

Buchautorin Anja Röhl sammelt und erforscht die Schicksale ehemaliger "Verschickungskinder"

„ Im Grunde könnte man über jeden der 400 Kurorte in Deutschland eine Doktorarbeit schreiben “, sagt sie. Allein in Bad Salzuflen hat es nach Angaben der Initiative Verschickungskinder mindestens acht Kinderkurheime gegeben; acht von 178 in Nordrhein-Westfalen. Ihr selbst ist es wichtig, Antworten nach dem "Warum" zu bekommen: „ Es geht mir nicht um Rache, sondern darum herauszufinden, was diese Menschen vorher gemacht haben. Wie lassen sich die Methoden erklären, die sie angewendet haben “?

Video starten, abbrechen mit Escape Trauma Kinderverschickung. Westpol. . UT . DGS . Verfügbar bis 13.06.2022. WDR.

Dokumente belegen die Erlebnisse der Kinder

Unterdessen tauchen immer mehr Dokumente auf, die Licht in das dunkle Kapitel bringen können. Im Stadtarchiv Lemgo sind Praktikumsberichte aus Kinderkurheimen der 1950er und 1960er Jahre archiviert. Für Anja Röhl Beweise, dass die Erinnerungen der Verschickungskinder keine Hirngespinste sind - was ihnen immer wieder unterstellt werde.