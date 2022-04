Polizisten bei Einsatz in Detmold angegriffen

Am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr war die Polizei in Detmold wegen Ruhestörung in die Lemgoer Straße gerufen worden. Dort trafen die ersten Einsatzkräfte auf etwa 25 Menschen, die an einem Mehrfamilienhaus lautstark feierten.

Situation eskaliert schnell

Als die Beamtinnen und Beamten die Gruppe ansprachen, sei die Situation schnell eskaliert, so die Polizei Lippe. Einige Feiernde begannen, die Beamtinnen und Beamte zu schlagen und zu treten. Verstärkung unter anderem aus Bielefeld von der Bereitschaftspolizei konnte dann dabei helfen, die Lage zu beruhigen.

Ermittlungen laufen

Eine Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte sowie ein Mann aus der Personengruppe wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Mehrere Menschen wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen und ein Mann festgenommen.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit OWL am 25.04.2022 im Hörfunk.