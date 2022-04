Verletzte bei Rap-Konzert von Bonez MC in Soest

Die Polizei war zunächst wegen einer Schlägerei vor dem Club alarmiert worden. Als die Beamten dort eintrafen, strömten viele Konzertgäste bereits nach draußen. Sechs Besucher mussten wegen Atemwegsreizungen im Krankenhaus behandelt werden.

Nachdem die Halle gelüftet wurde, konnte die Party in dem Club fortgesetzt werden. Wegen der Atemwegsreizungen vermutet die Polizei, dass in dem Club Pfefferspray versprüht wurde. Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin gibt es noch nicht.

Bonez MC: "Sorry an alle, die verletzt wurden"