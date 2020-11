WDR : Was ist dann passiert?

Die Aktion "Orange your City" - hier 2019 in Dortmund - macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Anna: " Ich hatte an dem Tag ganz normal Schule. Nachmittags haben wir uns verabredet. Wir wollten uns als Freunde treffen. Ich bin zu ihm gefahren. Anfangs haben wir uns auch gut unterhalten, aber irgendwann fing er an, komisch zu werden. Er fing an, mich langsam zu küssen. Im ersten Moment war es auch okay. Es hat mich nicht gestört. Dann fing er aber an die Hand in die Hose zu stecken. Dann hat er mich auf das Bett geworfen und dann ging es auch schon los. "

WDR : Was hast du in dem Moment gedacht?