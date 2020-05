Der Verein "Bürgergemeinschaft für Bielefeld" (BfB) hat am Samstag (23.05.2020) Verfassungsbeschwerde gegen die Kommunalwahlen am 13. September in NRW eingelegt. Der Grund: Die Beschwerdeführer befürchten, dass das Prinzip der Chancengleichheit aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz nicht gewährleistet werden kann.

"Auf Wählerkontakt angewiesen"

Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Dietmar Krämer und Oberbürgermeister-Kandidat Rainer Ludwig haben die Beschwerde formell eingereicht. Sie sehen besonders kleine Parteien und freie Wählergemeinschaften durch die aktuellen Corona-Maßnahmen im Nachteil. Während Parteien, die landesweit agieren, medienwirksam Wahlkampf machen könnten, seien kleine Gruppierungen auf den Kontakt zu Wählern angewiesen, heißt es in der Beschwerde.

Wahlkampf auf der Straße, Informationsstände und Unterschriftensammeln - all das sei nur schwer umzusetzen, so der Verein. Auch das Versammlungsverbot sei ein großes Problem. Um Bewerber für Wahlvorschläge zu bestimmen, müssen sich die Wähler physisch versammeln und eine Wahl nach demokratischen Grundsätzen abhalten - so will es das Wahlgesetz des Landes. Wer Treffen unter den gegebenen Hygienevorschriften nicht gewährleisten kann, sei somit im Nachteil, so die BfB.

Forderung: Verschiebung der Kommunalwahl

Ohnehin sehen die Beschwerdeführer den Zeitpunkt der Kommunalwahl als kritisch an und bezweifeln, dass sie gesetzeskonform durchgeführt werden kann. Sie fordern daher, die Wahl um sechs Monate zu verschieben, und in der Zwischenzeit das Wahlgesetz so anzupassen, dass alle Parteien und Wählergemeinschaften die gleichen Chancen haben.

Stand: 23.05.2020, 17:32