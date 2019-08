NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Freitagnachmittag (23.08.2019) auf Schloss Nordkirchen 14 Bürgerinnen und Bürgern den Verdienstorden Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. " Sie sind für Andere in Nordrhein-Westfalen Vorbilder und Mutmacher zum Mitmachen ", lobte Laschet die neuen Ordenträger. Die höchste Auszeichnung des Landes geht an Bürger, die sich besonders für das Gemeinwohl engagiert haben.

Ehrung für Alsmann und Hrubesch

Horst Hrubesch und Götz Alsmann unterhielten sich angeregt

Unter den Preisträgern ist unter anderem der WDR -Moderator Götz Alsmann. Neben seiner Tätigkeit für die Sendung "Zimmer frei" engagiert sich der Jazzmusiker in der Hospizbewegung Münster und dem Verein "Herzenswünsche" für schwer kranke Kinder.

Der aus Hamm stammende Fußball-Europameister und und erfolgreiche Ex-DFB-Trainer Horst Hrubesch wurde auch geehrt, weil er Trikots für Versteigerungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen spendet.

Helmut Linssens Wahl scharf kritisiert

Ein Preisträger hat im Vorfeld Proteste hervorgerufen: Staatsminister a.D. Helmut Linssen aus Issum. Er habe den sozialverträglichen Ausstieg aus der Steinkohleförderung vorangebracht. Allerdings steht sein Name auch in den so genannten Panama-Papers. Der ehemalige NRW-Finanzminister soll privates Geld in einer Steueroase angelegt haben. Die SPD im Landtag hatte gefordert, ihm keinen Verdienstorden zu verleihen.

Engagements in allen gesellschaftlichen Bereichen