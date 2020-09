Lippe heute ein Streik-Schwerpunkt im öffentlichen Dienst

In Detmold haben am Freitag Morgen unter anderem die Beschäftigten des Bauhofs ihre Arbeit niedergelegt. Etwa 200 Mitarbeiter wollten vor das Tor des Bauhofs ziehen.

Detmold: Klinikum, Kreis- und Stadtverwaltung betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat außerdem ganztägige Streiks der Kreis- und der Stadtverwaltung Detmold sowie des Jobcenters in Detmold angekündigt.



Auch am Klinikum Detmold und an dem in Lemgo treten die Mitarbeiter in den Ausstand, sowie die der fünf städtischen Detmolder Kitas. Am Freitag Mittag wollen sich die Streikenden zu einer Kundgebung vor dem Detmolder Klinikum treffen.

Weitere Streikorte im Kreis Lippe

Seit dem frühen Morgen wollen auch die Mitarbeiter der Stadt Bad Salzuflen und der Straßenmeisterei Schieder-Schwalenberg nicht arbeiten.

Stadtwerke Bielefeld bestreikt

Auch in Bielefeld gibt es Verdi-Warnstreiks: Davon betroffen sind der städtische Immobilienservice sowie die Stadtwerke Bielefeld.

Paderborn: LWL-Klinik im Ausstand

In Paderborn will die Gewerkschaft ab 11 Uhr die LWL -Klinik Paderborn bestreiken.

Weitere Streikorte in NRW

Außerdem wollen in Gelsenkirchen die Sparkassen-Mitarbeiter die Arbeit niederlegen, in Köln die Frühschicht der Straßenreinigung und in Duisburg die Beschäftigten des Straßenverkehrsamts.

Stand: 25.09.2020, 08:27