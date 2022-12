Mutmaßlicher "Axtmörder" tötete bereits zuvor mit einer Axt

Die brutale Gewalttat an einem Mann in Kalletal im Juni hat eine Vorgeschichte. Der Tatverdächtige Elchin A. hatte in der Ukraine gerade erst eine neunjährige Haftstrafe wegen Totschlags an seiner vorherigen Freundin abgesessen. Aus dem ukrainischen Gerichtsurteil geht hervor, dass er als Tatwaffe eine Axt benutzt hatte.

Täter tötete wohlmöglich aus Eifersucht

Elchin A. soll Mitte Juni in Kalletal einen schlafenden 39-jährigen Familienvater mit einer Axt getötet und daraufhin seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Die ehemalige Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters war mit dem Opfer eine Beziehung eingegangen.

Nach der Tat flüchtete er mit seiner Ex-Freundin und deren Kindern mit dem Auto. In einer Verkehrskontrolle verhielt sich der Fahrer auffällig, rannte davon und ließ die Frau und die Kinder zurück. Erst nach einer fünfwöchigen Flucht wurde der Tatverdächtige an der deutsch-polnischen Grenze gefasst.

Prozessauftakt im Januar - Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sollen die Mordmerkmale "Heimtücke" und Tötung "aus niedrigen Beweggründen" erfüllt sein. Sie begründet das mit der Tötung eines schlafenden Opfers und weil der Täter aus Eifersucht gehandelt haben soll. Deshalb plädiert sie auf Mord.

Der Prozessauftakt vor dem Landgericht Detmold beginnt Anfang Januar.