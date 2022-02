Sexualisierte Gewalt? Mutter taucht mit Kind unter

Eine Mutter aus Lippe hat einen furchtbaren Verdacht. Ihr Ex-Partner könnte dem gemeinsamen Sohn sexualisierte Gewalt angetan haben. Beim Versuch ihn zu schützen, wendet sich das Blatt gegen sie. Am Ende wird ihr sogar das Sorgerecht entzogen.

Mutter versteckt sich mit Sohn

Um die Identität von ihr und ihrem heute sechs Jahre alten Sohn zu schützen, nennen wir sie Anna und Anton Korn. Seit Anfang Januar 2022 hält sich die 40-Jährige zusammen mit dem Sechsjährigen an einem geheimen Ort auf. Illegal. Denn Anton müsste eigentlich bei seinem Vater sein.

Video starten, abbrechen mit Escape Eine Mutter kämpft um ihr Kind: Die zweifelhafte Arbeit des Familiengerichtes. Lokalzeit OWL. . 19:14 Min. . Verfügbar bis 17.02.2022. WDR. Von Oliver Köhler, Manfred Kulecki.

Der Vater hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Doch gegen ihn gibt es den Verdacht des sexuellen Missbrauchs. Erste Ermittlungen wurden vor drei Jahren zwar eingestellt, jetzt aber wieder aufgenommen. Als Anna Korn davon erfuhr, tauchte sie mit Anton ab.

Missbrauchsverdacht schon vor Jahren

Anton kam 2015 zur Welt. Drei Jahre später trennten sich seine Eltern. Er lebte überwiegend bei seiner Mutter, besuchte den Vater regelmässig an Wochenenden. Ende 2018 hatte Anna Korn den ersten Verdacht. Anton wirkte verstört und hatte einen wunden Po. Anna Korn ging mit ihm zur Kinderärztin. Die riet zur Abklärung des Verdachts in einer spezialisierten Klinik in Paderborn. Die Experten empfahlen dem zuständigen Familiengericht in einem Schreiben, das dem WDR vorliegt: