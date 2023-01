Münster plant Feuerwerksverbotszone für Silvester 2023

Vor allem auf dem Domplatz, am Prinzipalmarkt und an den angrenzenden Straßenzügen wird dann das Zünden von sämtlicher Pyrotechnik verboten sein, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Nachdem in der Silvesternacht 2022 beobachtet wurde, wie Menschen mit Feuerwerkskörpern auf Passanten gezielt haben, wolle die Stadt nun durchgreifen, erklärte Münsters Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. Auch die unmittelbare Nähe zum Dom sei ein Grund für das Verbot.

Zahl der Notfälle so hoch wie vor Corona

Das Stör- und Unfallpontential habe in Münster wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Demnach hätten sich die Hoffnungen mit Blick auf die Silvesternächte 2020 und 2021 nicht bestätigt. Wegen Böllerverboten und Kontaktbeschränkungen kam es damals nämlich zu deutlich weniger medizinischen Notfällen und Brandeinsätzen.

Flächendeckendes Verbot nicht möglich

Ein flächendeckendes Verbot von Feuerwerkskörpern kann die Stadt Münster aber nicht anordnen. " Hier wäre der Gesetzgeber gefragt, zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern ", so Heuer. Ob ein zentrales, professionell ausgeführtes Feuerwerk an Silvester die Situation in Zukunft verbessere, könne man derzeit schwer abschätzen. In kleineren Gemeinden sei dies jedensfalls leichter zu erreichen.

